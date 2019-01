Soldes : la "fast fashion", une menace grandissante pour l'environnement

Ce mercredi 9 janvier, c'est le top départ des soldes. Vous vous apprêtiez à acquérir ce petit jean super sympa vu l'autre jour en boutique ? Voire même refaire entièrement votre garde-robe ? Désolée de plomber l'ambiance, mais on vous l'annonce tout de suite, vous risquez ainsi de polluer encore un peu plus notre planète.





Et oui, les soldes sont loin d'être "écolo". Tout simplement car ils contribuent à la surconsommation, notamment dans le secteur de la mode. Et la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde.