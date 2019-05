Ain : près de 1 100 habitations fissurées par la sécheresse

Dans certaines communes de l'Ain, la sécheresse a fait de gros dégâts, notamment sur les habitations. Les propriétaires qui souffrent déjà d'une restriction d'eau, voient les grosses fissures se former sur leurs maisons. Des dégâts provoqués par la sécheresse de l'été 2018. Ils attendent la reconnaissance en état de catastrophe naturelle par l'Etat. Sans cela, le coût des travaux serait trop élevé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.