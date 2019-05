Soupçon de fichage de personnalités chez Monsanto : le groupe Bayer présente ses excuses

Selon France 2 et Le Monde, un fichier secret de centaines de responsables politiques, scientifiques et journalistes a été secrètement réalisé pour le compte de Monsanto par l'agence de communication Fleishman Hillard. Y figurent, outre leurs positions sur les pesticides, leur niveau de soutien à Monsanto, leurs loisirs, mais aussi leurs adresses et numéros de téléphone. Un tableau met en lumière 74 "cibles prioritaires" divisées en quatre groupes: les "alliés", les "potentiels alliés à recruter", les personnalités "à éduquer" et celles "à surveiller".