Spectrophotométrie, prélèvement amniotique : les techniques pour connaître le sexe d'un œuf et épargner les poussins mâles

C'est un sujet qui revient dans l'actualité depuis plusieurs mois. Lundi 10 février, le distributeur Carrefour et la marque Loué ont annoncé la mise en place d'un partenariat pour produire et vendre des œufs de poules issus d'une nouvelle technique de détermination du sexe dans l’œuf, et ainsi éviter l'abattage de poussins mâles. Pour ce faire, les deux industriels vont utiliser une technique appelée la spectrophotométrie.

"Ce projet a été réalisé en partenariat avec les Fermiers de Loué, partenaires historiques de la Filière Qualité Carrefour, et le groupe allemand AAT, spécialiste mondial de l'accouvage", indique Carrefour dans un communiqué, avant d'ajouter : "Dès le 1er mars, dans nos 5000 points de vente, notre 1er objectif d’arrêt des œufs en cage sera atteint." "Les 500 millions d’œufs de nos marques se répartiront à 80% en faveur du plein air (code 1) et du bio (code 0) et à 20% sur des œufs de poules élevées au sol avec jardin d’hiver (code 2). Nous avons également débuté la substitution des œufs en cage par des œufs de poules élevées au sol ou plein air pour nos 650 produits transformés à marque Carrefour", conclut le distributeur.