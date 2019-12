Surmortalité dans les Pays de la Loire : les rejets des industries en cause ?

Cancers, maladies respiratoires et cardiovasculaires, suicides, troubles mentaux et du comportement... Dans un rapport datant de mi-septembre, l'Observatoire régional de santé (ORS) des Pays de la Loire et le Registre des tumeurs de Loire-Atlantique/Vendée dévoile une surmortalité inquiétante de la population. "La situation locale reste moins favorable que la moyenne nationale, avec en particulier une surmortalité atteignant 28 % pour la population âgée de moins de 65 ans", fait savoir la préfecture de Loire-Atlantique dans un communiqué de presse.

Commandée par l'Agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire, l'analyse révèle que trois communes du bassin industriel, que sont Saint-Nazaire, Trignac et Montoir-de-Bretagne, sont particulièrement touchées par les cancers du poumon, des voies aéro-digestives supérieures et de la prostate. Chez les hommes, la surincidence du cancer du poumon atteint 34 % à Montoir-de-Bretagne, 30 % à Trignac et 27 % à Saint-Nazaire, comparé à la moyenne de Loire-Atlantique. Elle grimpe à 45 % à Trignac, 34 % à Montoir et 30 % à Saint-Nazaire pour le cancer des voies aérodigestives. Ainsi, 18,5% des habitants de ce groupement de communes sont en affection longue durée, soit la plus forte proportion au sein de l'agglomération de la Région nazairienne et de l'Estuaire (Carene).

Si les autorités de santé évoquent des causes "complexes à identifier", allant de facteurs génétiques aux comportements et habitudes de vies (alcool, tabac, etc.) en passant, "plus marginalement", par des facteurs environnementaux, cette explication ne fait aucun doute pour plusieurs associations locales. Pour Claude Aufort, maire de Trignac et vice-président de la Carene interviewé par LCI, "l'effet cocktail" ne fait aucun doute.