Tchernobyl : la nature reprend ses droits dans la zone d'exclusion de la centrale nucléaire

JT 20H - Grande comme le Luxembourg, la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl est devenue une réserve naturelle pour la faune. Cependant, 120 personnes y habitent illégalement et 2 300 autres viennent y travailler.

Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro quatre de la centrale nucléaire de Thernobyl en Ukraine avait condamné un vaste territoire de 2 500 kilomètres carrés. Depuis cet accident, cette zone d'exclusion est interdite à toute activité humaine. Paradoxalement, elle est devenue l'une des plus grandes réserves naturelles d'Europe malgré la radioactivité.



