TémoinDuClimat : l'Affaire du siècle lance un appel à témoignages pour relancer le dossier

2,3 millions de personnes avaient à l'époque apporté leur soutien en signant la pétition, ce qui faisait d'elle la plus signée en France. Le 18 décembre 2018, Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France annonçait leur volonté d’attaquer l’État français en justice pour inaction face à l’urgence climatique. Baptisée l’Affaire du Siècle, cette initiative a débouché en mars 2019 sur le dépôt d'un recours contre l'Etat devant la justice administrative.

Toujours en attente d'une réponse des services de l'Etat avant une éventuelle audience et dénonçant le fait qu'un an plus tard "l'Etat est toujours en retard sur ses objectifs", les quatre ONG ont fait savoir ce mercredi l'intention de relancer le dossier. Elles lancent ainsi "un grand appel à témoignages avec l’ambition de construire la cartographie inédite des impacts des changements climatiques en France selon le point de vue des citoyens".