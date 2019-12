A Biarritz et Bidart, la bataille perdue d'avance contre l'érosion du littoral sur la côte Atlantique

Les trois quarts du littoral sont aujourd'hui protégés. Une opération qui a un coût. En effet, 16 millions d'euros ont été débloqués pour s'occuper des 25% restants. Des travaux attendus avec impatience par les riverains. Au micro de TF1, Evelyne Detanger raconte : "Comme vous me voyez, on a perdu 15 m² de terrain", dit-elle depuis son jardin. Il fait venteux, ce jour : "Avec un temps comme aujourd’hui, on peut être sûr que demain, on aura perdu 50 centimètres de terrain."

Face à ce phénomène naturel, inéluctable, la mairie de Biarritz est équipée et installe des pierres au pied de ses falaises pour stabiliser la côte. "Tout le pied de falaise est protégé par ces enrochements, ces blocs d'ophite, qui est du calcaire très dense, qui réduisent les activités et les impacts de la houle", explique Christophe Landrin, directeur général des services de la ville.

A Bidart, le maire Emmanuel Alzuri a fait une croix sur certains équipements, dont une route et un poste de surveillance. Nichés dans une crique, ils seront bientôt recouverts par l'océan. "On arrête ce combat perdu d'avance contre les éléments. Le changement climatique, c'est tous les jours qu'on en voit les effets pervers. Alors, on s'adapte et, dans les lieux où on peut le faire rapidement, on rend à la nature toute sa place".

Plus écologique, plus économique, cette solution aura ses victimes collatérales. Au loin, on aperçoit une maison à flanc de falaise. Pas sûr qu'elle tiendra bien longtemps face au phénomène d'érosion.

