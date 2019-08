Mort d'un bébé dugong star des réseaux sociaux, victime de la pollution plastique

"L'autopsie a montré que le plastique est la cause de l'obstruction de l'estomac de l'animal" a affirmé Nantarika Chansue, l'une des vétérinaires sur sa page Facebook. "Avec son départ, c'est comme si elle nous implorait de prendre mieux soin d'eux et de sauver son espèce", a-t-elle ajouté.





Le sud de la Thaïlande, dont les eaux regorgent de plastique, abrite environ 250 dugongs, une espèce de lamantins menacée d'extinction. Les pays d'Asie du Sud-Est, qui comptent parmi les plus gros pollueurs de la planète, se sont engagés à lutter contre la pollution des océans, lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Bangkok fin juin. A eux seuls, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande sont responsables de plus de la moitié des huit millions de tonnes de plastique rejetées tous les ans dans les océans, selon un rapport de 2017 de l'ONG Ocean Conservancy.