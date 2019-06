Transports du quotidien : inciter les conducteurs à covoiturer en les payant, est-ce que ça marche ?

Transformer sa voiture en bus de cinq places, c'est désormais connu et ça s'appelle... du covoiturage. Mais transformer sa voiture en bus du quotidien, pour effectuer un aller-retour entre le domicile et le travail, c'est moins répandu... et un peu plus difficile à organiser. Dans les zones peu denses, où les transports publics ne sont pas rentables, c'est pourtant un moyen privilégié pour diminuer le trafic automobile. Plusieurs territoires tentent d'ailleurs de développer ce nouveau type de covoiturage à l'aide de subventions, et devraient prochainement bénéficier d'un cadre légal avec la loi d'orientation de mobilités (LOM), en discussion à l'Assemblée.