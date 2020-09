Transports : la Suisse, pionnière du fret ferroviaire

Afin d'encourager les transporteurs à choisir le train, l'Etat fédéral suisse investit des milliards d'euros pour optimiser son réseau, notamment en creusant des tunnels. Dernier d'entre eux, le tunnel du Ceneri, qui doit ouvrir ses portes en décembre 2020. Situé à 2000 mètres sous les Alpes, il devrait rendre le train encore plus attractif aux yeux des transporteurs, puisque 300 locomotives devraient le traverser chaque jour. Chef de projet de cette ligne, Daniel Salzmann défend un projet qui permettra d'accueillir "des trains plus longs, plus lourds. On pourra transporter plus de marchandises et ce sera plus économique".

A Milan, la gare de triage, point d'arrivée d'une de ces lignes ferroviaires, reçoit des containers venant des Pays-Bas ou du Nord de l'Allemagne. 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les containers sont déchargés par des grues, afin que les transporteurs reprennent leur route. En moyenne, l'opération dure 40 minutes, nous confie le chef du service client de la gare. Un système rodé, au point que 70% des marchandises qui passent par la Suisse sont affrétées par voie ferroviaire. La France suivra-t-elle ce chemin ? Au mois de juillet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place d'autoroutes ferroviaires, laissées à l'état de projet depuis de nombreuses années. Le plan de relance, lui, prévoit 5 milliards d'euros pour dynamiser ce secteur essentiel dans la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre.