UFC-Que Choisir alerte sur la provenance des poissons en grande surface

Ainsi, près de 86% des poissons vendus dans la grande distribution sont pêchés selon des méthodes non durables ou dans des stocks surexploités. Pour en venir à ce constat, UFC-Que Choisir a enquêté auprès de 1134 poissonneries de grandes surfaces entre le 20 janvier et le 3 février derniers. "Système U, l’enseigne la plus mal notée, propose 89 % de poissons non durables, alors que Cora qui est le moins mal classé, en propose 81 %, soit une proportion à peine moins élevée", précise l'association dans un communiqué.





Pour l'association, l'enquête avait un double objectif : vérifier le respect des mentions obligatoires sur les méthodes de pêche et les zones de capture et analyser les résultats sur la durabilité des ressources exploitées, tant en termes de méthodes de pêche que de zones de captures. "Le résultat est malheureusement tristement sans appel : la grande distribution n'a aucune politique d'approvisionnement durable pour les trois espèces étudiées", constate UFC-Que Choisir, qui déplore également que dans 2/3 des cas, les mentions obligatoires sont "absentes, fantaisistes ou trop vagues".