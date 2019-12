Un contre-sommet organisé à Madrid en marge de la COP25, mais pour quoi faire ?

Pour certains, la COP25 est le lieu privilégié pour discuter de l'urgence climatique et des efforts à fournir. Pour d’autres, la lutte doit se faire ailleurs et surtout autrement. En organisant un "sommet social sur le climat" en marge de la Conférence des Parties, les militants écologistes sont déterminés à se faire entendre et à exprimer leur opposition à la réunion officielle. Quelques associations françaises ont apporté leur soutien à l’événement, à l’instar des Jeunes Écologistes ou d’Attac France, mais ce sont les Espagnols qui sont aux manettes, et notamment le mouvement des Écologistes en action.

La "contre-COP" prendra ses quartiers d’hiver sur le campus universitaire de Madrid du 7 au 13 décembre. Une manifestation est prévue la veille en fin de journée dans le centre-ville, aux côtés de la jeune génération et de la désormais célèbre Greta Thunberg. Au programme de cette semaine, des assemblées plénières au sujet des discussions officielles à quelques kilomètres de là, à l’IFEMA, lieu d’accueil de la COP, mais aussi des ateliers et des tables-rondes. "Ce genre de réunion mondiale, c’est la seule occasion de se réunir et de s’organiser plus durablement", confie Alexia Delfosse, jeune militante des Jeunes Écologistes.