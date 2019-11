Bientôt un crédit d’impôt pour les acheteurs de produits d'occasion ?

C’est un fait, le neuf n’est plus aussi prisé qu’avant par les Français. Entre 2014 et 2017, l’achat de produits de seconde main a bondi de 38 %, selon des chiffres de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Face à cela, les directeurs de Leboncoin et de la Camif proposent l’idée d’instaurer un crédit d’impôt de 15 % en faveur des consommateurs privilégiant la récupération, la réutilisation d’objets ou bien le troc. "Face à l’urgence climatique, on n’a simplement pas le choix", avance Antoine Jouteau, patron du Bon coin, à nos confrères du Parisien en pointant du doigt "nos ressources limitées". Il milite pour que la proposition soit discutée au sein du projet de loi Economie circulaire, actuellement devant le Parlement.