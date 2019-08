Un défi écolo sur les réseaux sociaux !

Cet été, un nouveau défi enflamme la toile. Il est bien différent du dernier challenge qu'était le "Bottle cup". Cette fois-ci, l'écologie est au cœur des préoccupations avec le "Fill the bottle challenge". Le but est de remplir une bouteille en plastique avec des mégots ramassés dans la rue. Une fois le récipient rempli, il ne reste plus qu'à poster une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux en précisant le temps qu'il a fallu pour le ramassage et le chemin parcouru. Comment est né ce nouveau défi ?



