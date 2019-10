Un nouveau "train des primeurs" entre Perpignan et l'Île-de-France annoncé pour décembre

Suspendue en juillet, la circulation du "train des primeurs", qui relie Perpignan à l'Île-de-France, va reprendre en décembre, a annoncé le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, jeudi 31 octobre. La "liaison de transport combiné" sera exploitée par l'entreprise Novatrans et non plus directement par la SNCF, et ne reliera plus Perpignan au marché de Rungis mais à la plateforme multimodale de Valenton (Val-de-Marne), située à quelques kilomètres, ont précisé les services du bras droit d'Elisabeth Borne.