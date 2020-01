Un porte-avions citernes pour lutter contre les feux en Australie ?

Un navire et 14 avions-citernes dédiés à la lutte contre les feux de forêt et mis à disposition de l’Australie et du Canada. Le projet ne date pas d’aujourd’hui mais de 2016. Il avait été proposé à l’époque au gouvernement canadien par deux sociétés privées dans le secteur naval, Davie et Bombadier, comme le relate Radio Canada . Le document soumis au gouvernement recommandait alors de prévoir un budget annuel de 145 millions de dollars, partagé par Canberra et Ottawa pour louer le matériel aux sociétés Davie et Bombardier.

Puisque le Canada subit des feux de forêt en différé de l’Australie -les deux pays se trouvant aux hémisphères opposés et les saisons étant donc inversées- l’idée d'une utilisation partagée d’un navire et de 14 avions-citernes parait réalisable sur le papier. Sauf que, comme le rappelle Radio Canada, ce sont les provinces au Canada et les Etats en Australie qui sont compétents en matière de feux de forêt, et non les Etats au niveau national.

Il y a quelques mois, au cours de l’été, le nord du Canada a subi des gigantesques incendies dépassant les frontières et touchant tout le cercle polaire arctique, de la Sibérie à l’Alaska. Aujourd’hui en Australie, alors que les incendies ont depuis quatre mois causé la mort de 27 personnes, détruit plus de 2.000 maisons et ravagé 10 millions d’hectares, les habitants sont de plus en plus nombreux à demander davantage d’équipements et notamment des avions-citernes pour aider les pompiers dans leur lutte quotidienne.