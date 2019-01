Une banque pour le climat, ou comment faire de la finance un outil au service de l'environnement

En plus de cette banque, le Pacte Finance Climat prévoit la création d'un budget européen dédié, à hauteur de 100 milliards par an. Et pour le financer ? "Commençons par stopper les subventions aux énergies fossiles", répond Paul Larrouturou. "Et attaquons-nous à l’évasion fiscale et à la concurrence fiscale intra-européenne." Il souligne que le taux moyen de l'impôt sur les bénéfices n'a jamais été aussi bas en Europe : 19% contre 24% aux Etats-Unis sous l'ère Donald Trump (et 38% en moyenne depuis les années 30).





Le projet prévoit que les actionnaires mettent un peu plus la main à la poche : l'argent serait récolté par le biais d'un impôt fédéral sur les bénéfices à hauteur de 5%.