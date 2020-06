Une fois démantelée, que va devenir la centrale de Fessenheim ?

C’est la fin de 43 ans d’activité pour Fessenheim. La plus vieille centrale nucléaire de France a arrêté lundi 29 juin son deuxième réacteur, après le premier en février dernier, et par conséquent sa production d’électricité. Et son démantèlement va se faire en deux temps. Le premier temps va consister en l’évacuation des combustibles vers le centre de la Hague jusqu’en 2023 ; le second temps, prévu de 2025 à 2040, va procéder à l’assainissement du terrain et à la déconstruction de la structure.

Au programme : la cuve doit être découpée sous l’eau et à distance à l’aide de robots téléopérés, seuls capables d’être au contact des rayonnements ionisants. Des kilomètres de circuits doivent aussi être détruits et les déchets envoyés sur différents sites sécurisés ou bien à Bure (Lorraine) en fonction de leur dangerosité.