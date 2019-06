Une étude dévoile l'ampleur colossale de la pollution causée par les navires de croisière

L’Espagne, l’Italie et la Grèce sont les trois pays européens les plus impactés. C'est donc logiquement que Barcelone, Palma de Majorque et Venise sont les villes les plus touchées. La position de ces pays au cœur de la Méditerranée fait d’eux les plus prisés pour les croisières de tourisme maritimes. Mais ce résultat est aussi dû au fait qu’ils aient des normes moins strictes sur les carburants marins au soufre, permettant aux navires de brûler leur carburant sale sur leurs côtes. "Les villes bannissent les voitures diesel mais elles donnent un laissez-passer gratuit aux compagnies qui émettent des fumées toxiques qui causent des dommages incommensurables, à la fois à ceux qui se trouvent à bord et aux rives les plus proches", s’indigne Faig Abbasov, l’un des responsables de l’association.