Végétalisation, chaussées blanches, corridors de ventilation... Quelles sont les mesures efficaces pour rafraîchir nos villes ?

Les sols des villes constituent d'importants capteurs de chaleur. Le bitume noir concentre la chaleur solaire. Amandine Crambes, ingénieure-urbaniste à l'Ademe, explique que "l’asphalte a une grande inertie : il capte la chaleur toute la journée et la restitue très lentement dans la nuit, donc les villes ne se refroidissent jamais". Généralement imperméable, il ne permet pas non plus d’absorber les eaux de pluie. Un double problème parfois à l'origine de véritables fournaises.

Des chercheurs du CNRS ont prouvé que plus une ville est "organisée", plus l’effet des îlots de chaleur urbains est important et plus la chaleur est piégée. A l'inverse, dans les secteurs de villes plus "désorganisées", comme les centres historiques, la chaleur s'évacue plus facilement. Dans le même ordre d'idée, il est possible d'aménager une ville de sorte à constituer des "corridors de ventilation". Particulièrement précurseur en la matière, Stuttgart utilise ainsi des espaces verts et des interdictions de construction à des endroits stratégiques pour empêcher l’air chaud de stagner. Ces couloirs d’air en ville permettent ainsi de la rafraîchir naturellement.