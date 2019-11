Venise : après "l'acqua alta" historique, l'heure est au nettoyage des dégâts

L"acqua alta" qui a eu lieu mardi à Venise, la plus haute depuis 53 ans, a causé des centaines de millions d'euros de dégâts. Deux jours plus tard, l'heure est nettoyage pour les commerçants et les habitants des secteurs ravagés. De leur côté, les touristes, qui ne s'attendaient pas à arriver dans une ville inondée, achètent des surbottes en plastique, un accessoire indispensable pour marcher dans l'eau. Les autorités craignent une nouvelle "marée haute" très importante pour vendredi matin.