VIDÉO - 110 nouvelles espèces de plantes et champignons découvertes en 2019

Le 5 décembre dernier, l'Académie des sciences de Californie a annoncé la découverte de 71 espèces d'animaux et de végétaux sur les cinq continents et dans les trois océans en 2019. Cette semaine, c'est au tour des jardins botaniques royaux de Kew, au Royaume-Uni, de faire part de leurs trouvailles. Ces douze derniers mois, leurs chercheurs, épaulés par plusieurs partenaires extérieurs, ont officialisé la découverte de 102 plantes et de huit espèces de champignons.

Malheureusement, indique l'institution, les scientifiques n'auront peut-être pas le temps de les étudier autant de temps qu'ils le souhaiteraient, la plupart de ces espèces étant menacée d'extinction. La destruction de leur habitat naturel et le réchauffement climatique font partie des principales menaces. Parce que "les nommer est vital pour leur survie", les jardins botaniques royaux ont choisi de présenter au public dix des plus importantes découvertes de l'année.