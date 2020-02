À l’ombre de l’actualité, l’Australie brûle toujours

Les caméras venues du monde entier sont parties mais l'Australie brûle toujours. Sur la côte est, les habitants d'un village entouré par les feux sont isolés depuis plus d'un mois maintenant. De Camberra à Sydney, en passant par Mallacoota et les stations balnéaires du sud-est, c'est comme une apocalypse en silence. Huit millions d'hectares ont été dévastés par les flammes. Comment survivre à cette catastrophe ? Que reste-t-il de ce monde disparu ?



