À la découverte de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire français en Amérique du Nord, séduit les visiteurs. Normandie, Bretagne, Pays Basque... Les trois régions d'origine de son peuplement pour la pêche figure sur le drapeau local. L'objectif de l'archipel est d'attirer plus de 10 000 touristes par an. Découvrez cet ouest sauvage à 4 300 km de Paris.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.