À la découverte de l'île secrète des phoques moines en Grèce

Le phoque moine est une espèce rare et craintive malgré ses 300 kilos. Protégés depuis 25 ans, ils ne seraient que 500 en Méditerranée. La plus grande colonie connue vit dans les îles Ioniennes au nord-est de la Grèce. Les autorités grecques surveillent de près ces animaux. Une clinique a même été créée au milieu du parc zoologique d'Athènes pour accueillir les spécimens blessés ou en danger de mort.



