À la découverte des dauphins de la baie du Mont-Saint-Michel

À part sa célèbre abbaye, la baie du Mont-Saint-Michel garantit une rencontre émouvante. En ce début de vacances, certains chanceux ont eu droit à un tête-à-tête exceptionnel avec des dauphins. On trouve sur place la plus grande colonie d'Europe avec plus de 400 cétacés, étudiés et suivis par l'association Al Lark. Elle a également comme vocation de sensibiliser le grand public à l'environnement marin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.