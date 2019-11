À la faveur du réchauffement climatique, la grenade arrive en France

Désormais, les grenadiers ne se trouvent plus seulement dans quelques jardins du sud de la France, mais ils poussent sur plusieurs hectares. Des agriculteurs ont décidé d'investir dans sa culture. Contrairement à la vigne, la grenade supporte la chaleur et n'est pas attaquée par des parasites ni des champignons jusqu'à présent. Elle est d'ailleurs plus rentable. Reportage dans le Gard.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.