À la rencontre des sauveteurs de phoques sur la Côte d'Opale

Pour la plupart, ils vivent en Arctique ou en Antarctique. Certaines espèces de phoques aiment aussi les eaux plus tempérées de la Côte d'Opale. De la baie de Somme aux plages de la mer du Nord, les phoques et les veaux marins ont colonisé un vaste territoire. Ils sont de retour, après avoir presque disparu dans les années 50. Mais la cohabitation avec les pêcheurs et leur filet ou même certains touristes, met les bébés en danger, car leur mère les abandonne si un humain s'en est approché de trop près.



Dans une LPA (Ligue Protectrice des Animaux), un peu particulière, des petits pensionnaires sont dorlotés. Ils arrivent parfois avec leur cordon ombilical encore accroché et sans secours, ils ne survivraient pas. Alors, ils y sont nourris, soignés et préparés au retour à la vie sauvage. Il faut environ trois mois pour qu'un bébé phoque puisse être relâché. Rien que cet été, la LPA de Calais en a sauvé quinze. Grâce aux soins, ils ont tous retrouvé leur liberté et ont rejoint une colonie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.