VIDÉO - A Londres, Extinction Rebellion bloque un métro et provoque la colère des usagers

DÉSOBÉISSANCE CIVILE - Plusieurs membres du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont été arrêtés et l'un violemment pris à partie par des usagers, après avoir mené des actions de blocage dans le métro londonien jeudi matin à l'heure de pointe, a annoncé la police des transports britannique.

C’est donc pour défendre l’environnement que le mouvement, surnommé XR, a lancé "Autumn Uprising" (soulèvement automnal). Cette série d’actions choc qui a lieu au Royaume-Uni et dans d’autres capitales, a pour objectif de perturber le fonctionnement des grandes villes afin de dénoncer l'inaction des gouvernements face à l’urgence climatique.

Sauf que cette fois-ci, le blocage ne passe pas. Au contraire. Alors que quatre activistes ont été arrêtés, selon la police des transports, un autre a été violemment pris à partie. Ciblé par des projectiles lancés par des usagers furieux, l’un d’eux a été extirpé de force. Au total, depuis le début du mouvement, plus de 1600 militants ont été arrêtés dans la capitale.

L’action est même vivement critiquée dans les rangs, avec des militants qui s’insurgent sur les réseaux sociaux. "Je ne suis pas d’accord, alors je ne participerai plus à aucune action de XR cette semaine", écrit ainsi une activiste. Des accusations qui se font entendre aussi chez les autorités. Un chef de la police des Transports, Sean O'Callaghan, a ainsi exprimé sa "déception", car "le métro et le train sont parmi les moyens de transport les plus écologiques".