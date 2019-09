VIDÉO - À travers la planète, des centaines de milliers de jeunes font grève pour le climat

"CLIMATE STRIKE" - Une grève générale a lieu à travers le monde, vendredi 20 septembre, pour alerter sur l'urgence climatique. C’est la troisième fois à l'échelle mondiale que de jeunes élèves se mobilisent pour la planète en séchant l'école.

"Pas d'école pour la planète". Une nouvelle fois, écoliers et étudiants du monde entier ont appelé à se mobiliser pour alerter sur l'urgence climatique. "Ce sera notre troisième et dernier avertissement", a prévenu le mouvement Youth for Climate France, estimant que le message adressé aux dirigeants politiques n'a toujours pas été entendu. Vendredi 20 septembre, ce sont donc de nombreuses villes dans le monde qui ont vu des centaines de milliers de jeunes défiler pour des politiques environnementales plus ambitieuses, à l'appel de la Suédoise Greta Thunberg qui, l'an dernier, avait lancé le mouvement en séchant l'école tous les vendredis. Plus de 5.000 événements étaient prévus au cours de la journée.