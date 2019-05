VIDÉO - Action coup de poing d'activistes écologistes au siège de Bayer-Monsanto

"Nous sommes venus mener une action de désobéissance civile visant à dénoncer les ravages des activités de Bayer et Monsanto sur le biodiversité et la santé de nos agriculteurs et agricultrices", a déclaré une militante d'Attac et "animatrice" de l'action, rapporte l'AFP. "Le monde selon Monsanto, un monde où la nature et le monde paysan se meurent (...) Il est urgent de mettre les multinationales comme Bayer et Monsanto hors d'état de nuire", a-t-elle poursuivi, sous une banderole affichant les logos des deux entreprises avec le dessin d'une tête de mort.





Vêtus de leurs combinaisons blanches ou déguisés en abeilles mortes, ces activistes réclament notamment au groupe de "stopper son lobbying agressif" et "de s'engager à stopper la production de glyphosate avant 2021". Pour cela, ils veulent "accentuer la pression citoyenne pour que Monsanto et Bayer reconnaissent enfin la dangerosité de leur produit, pour que les victimes de leurs produits toxiques obtiennent des réparations et surtout pour mettre en place des outils pour accélérer la sortie de l'utilisation des pesticides".