Agriculture : les pesticides vraiment irremplaçables ?

Les vignes de ce vigneron à Bordeaux sont désherbées pour moins de dix euros, alors que l'alternative mécanique est pour l'instant coûteuse en machine et en main-d'œuvre qualifiée. Il a déjà baissé les doses au maximum et sait qu'il faudra faire sans d'ici 2023, et c'est techniquement possible. Mais ce n'est pas le cas pour les néonicotinoïdes. Alors, pour tenter de sauver sa récolte, ce producteur de betteraves a dû pulvériser trois fois un autre insecticide. Voilà pourquoi les producteurs de betteraves ont obtenu cette semaine une dérogation, car pour se passer de cet insecticide, la solution n'existe pas.



