Alerte au ver plat argentin qui envahit l'Hexagone

Mesurant entre cinq à huit centimètres de long, l'Obama nungara se nourrit d'escargot et de lombric. Les trois quarts de la France sont déjà touchés par ce fléau. C'est l'ennemi numéro un des jardins. Il se reproduit à la vitesse de 1 000 vers par jour et par hectare. Ce ver n'a pas encore de prédateur connu en Europe. Mais comment est-il arrivé sur notre sol ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.