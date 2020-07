VIDÉO - Alpes : le mystère du glacier rose

Une singularité qui a déjà été observée ailleurs : cette algue, l'Ancylonema nordenskioldiis, est déjà connue dans la zone arctique. Les spécialistes rapportent qu'au Groenland, ce phénomène a déjà été répertorié et s'explique par le réchauffement climatique : selon eux, avec des températures plus élevées qu'habituellement, la neige fond plus rapidement, et l'algue rouge peut se développer sous la glace.

Cette algue n'est pas dangereuse, mais elle obscurcit la neige, qui va donc absorber plus rapidement les radiations et fondre encore plus vite sous les rayons du soleil. Malgré sa beauté, ce phénomène serait donc une nouvelle manifestation tangible de la surchauffe de la Terre.