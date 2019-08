Amazonie en feu : "le Brésil n'a pas les moyens d'éteindre les feux" selon le président Bolsonaro, qui accuse les ONG

Malgré ces nombreuses expertises, les incendies en Amazonie n'affolent les réseaux sociaux que depuis quelques jours. Avec le #PrayForTheAmazon, les internautes s’indignent de n’avoir “pas été mis au courant”, du fait que “personne n’en parle” ou encore que “tout le monde s’en fout”. Si le grand public vient de réaliser l’ampleur de la situation, c’est justement qu’au Brésil, où se trouve 60% de la surface de l’Amazonie, le phénomène est récurrent à cette période de l’année. Selon Paulo Moutinho, "le plus souvent la pluie éteint ces incendies ou ils finissent pas rencontrer des barrières de végétation plus denses et plus humides et s'éteignent d'eux-mêmes".