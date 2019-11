VIDÉO - Australie : les images impressionnantes d'un koala sauvé des flammes

350 koalas ont péri depuis le début des feux, selon WWF Australie. Mais pas celui-là. Son sauvetage a fait le tour du monde. Sur la vidéo, on voit une femme sauver un koala gravement brûlé et gémissant au beau milieu d'un feu de brousse australien. Le marsupial a été aperçu en train de traverser une route parmi les flammes près de Long Flat en Nouvelle-Galles du Sud. Toni Doherty - c'est le nom de cette bonne samaritaine - , qui passait par là, est sortie de sa voiture et s'est alors précipitée pour l'extirper du brasier, enveloppant l'animal dans sa chemise et dans une couverture tout en versant de l'eau dessus, raconte cette habitante à la chaîne australienne 9News.

Elle a amené l'animal blessé, baptisé Lewis, à l'hôpital pour koalas de Port Macquarie, où il soigne depuis ses blessures. Selon 9News, le diagnostic de ce mâle âgé de 14 ans est réservé. Ses pattes ont été brûlées et une grande partie du corps est également abîmée.