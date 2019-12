VIDEO - Australie : les incendies fusionnent en un "méga feu", les pompiers impuissants

Sydney est enveloppé d'un épais nuage toxique. Trois mois après le début des feux de forêt en Australie, où deux millions d'hectares sont déjà partis en fumée, la superficie de la Slovénie, la capitale de Nouvelle-Galles du Sud suffoque. Au moins huit incendies ont maintenant fusionné en un seul et unique brasier, devenu incontrôlable et qui fait rage à une heure de route de l'une des plus grandes villes du pays. Ce "méga feu" s'étend sur 300.000 hectares, sur 60 kilomètres de longueur.

Face à l'ampleur de ces incendies, les soldats du feu sont impuissants. Ils en sont réduits à organiser de nouvelles évacuations pour éviter que les habitants ne se fassent piéger par les flammes. "Nous ne pouvons pas arrêter ces incendies. Ils vont se poursuivre jusqu'à ce que les conditions changent, et alors on fera ce qu'on peut pour essayer de les contenir", a déclaré Rob Rodgers, un porte-parole des pompiers à la chaîne ABC. Avec les renforts arrivés des États-Unis et du Canada, ils tentent, à défaut de le contenir puis de l'étouffer, de repousser loin des maisons le gigantesque brasier attisé par les vents.