Avec la sécheresse, les jardiniers en herbe choisissent des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau

Qu'on ait la main verte ou pas, il est de plus en plus compliqué d'entretenir son jardin. Eau, soleil, engrais... difficile de trouver le dosage parfait, d'autant plus que cela revient parfois cher. Alors nombreux sont les jardiniers à la recherche de plantes robustes ne nécessitant pas d'entretien, ou presque. Fenouil sauvage, verveine de Buenos Aires, chardon bleu... autant d'espèces résistantes dont les ventes ont plus que doublé depuis deux ans.



