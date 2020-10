Avec la transition écologique, une mine de nouveaux métiers !

L'an dernier, on dénombrait en France plus de 7 millions de logements mal isolés, les fameuses "passoires thermiques". Face à ce constat, le gouvernement a mis au point un plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a pour objectif de faire baisser la facture d’énergie et de réduire sa consommation. Ce plan vise à atteindre la neutralité carbone tout en luttant contre la précarité énergique. Les métiers du bâtiment peuvent profiter de nouvelles opportunités d’emploi dans ce secteur aujourd’hui porteur.

Jean-Philippe Allet, 52 ans, ancien cadre d’une compagnie pétrolière, a choisi de sauter le pas. Il a choisi un métier "vert", celui de chauffagiste. "Aujourd'hui, tout le monde parle de développement durable. On contribue à préserver la planète", explique le quinquagénaire. À l’issue de la formation, les trois quarts trouvent du travail dans les six mois, à en croire le site de l'Afpa.

Autre secteur où de nouveaux emplois se créent, l’éolien. À Saint-Nazaire, le groupe américain General Electrics a implanté l’une de ses plus grandes usines. Un chantier titanesque : 80 éoliennes seront assemblées et devraient entrer en service d’ici deux ans. Le groupe a dû former et recruter pour assurer la production. "Nous avons plus que doublé les effectifs de l’entreprise", explique Augustin Cloix, responsable en ressources humaines chez General Electrics à Saint-Nazaire. "En mars, nous étions 120 salariés au mois de mars. Aujourd’hui, nous avons plus de 350 personnes sur le site", ajoute-t-il.