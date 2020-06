Avion : l'avenir dans l'électrique ?

Un avion de tourisme 100% électrique, c'est possible. Fabriqué en Slovénie par l'entreprise Pipistrel, son autonomie en vol est d'une heure et trente minutes. À chaque rotation, il faut une heure pour recharger les batteries. C'est plus long que pour faire le plein de carburant, mais beaucoup moins cher. Au-delà des économies, il permettrait de pacifier les relations entre les 400 aérodromes français et leurs voisinages.



