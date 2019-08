VIDÉO - Des pandas géants jumeaux naissent en Belgique, un événement "rarissime"

Les jumeaux, nés à deux heures d'intervalles, pèsent 160 et 150 grammes et leur état de santé est jugé "très satisfaisant". L'équipe de soigneur est particulièrement vigilante et veille sur eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. "Lors de naissances gémellaires de pandas géants, rarissimes tant en milieu naturel que parmi les hommes, il est en effet fréquent qu’un des deux bébés décède", explique les responsables du parc sur leur site.