Bientôt un camion poubelle dans l'espace pour faire le ménage

C'est l'Agence spatiale européenne qui finance ce projet suisse à hauteur de 90 millions d'euros. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 900 000 débris de plus d'un centimètre qui tourne autour de notre planète. Il y en a de plus en plus et ils sont dangereux. En 2020, la Station spatiale internationale a dû par exemple réaliser une manœuvre d'urgence pour esquiver un morceau de fusée japonaise qui dérive depuis 2018. Une collision dans l'espace peut être dramatique.