VIDEO - Botswana : mystère après la mort soudaine de centaines d'éléphants

Le Botswana est connu pour être un sanctuaire pour les animaux sauvages. Le pays comporte la plus grande concentration d'éléphants du continent africain. Ces dernières semaines, c'est un mystérieux massacre qui a eu lieu. Près de 400 pachydermes ont été retrouvés morts dans le nord du pays. Le braconnage, a priori, n'est pas en cause selon les autorités locales, mais une épidémie fulgurante qui sévirait depuis des mois.

"La cause de leur mort est en train d'être déterminée. L'anthrax (ou maladie du charbon) est exclu. On ne soupçonne pas non plus des braconniers puisque les animaux ont été retrouvés avec leurs défenses", a souligné le directeur des parcs nationaux et de la faune du Botswana, Cyril Taolo. Le ministère de l'Environnement a précisé que des échantillons de carcasses étaient en cours d'analyse dans trois laboratoires au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Canada. Selon un rapport de l'ONG Eléphants sans frontières (EWB) daté du 19 juin 2020 et transmis à la presse mercredi, 356 éléphants ont été retrouvés morts dans le delta de l'Okavango.

EWB estime que la mort d'environ 70% d'entre eux remonte "à environ un mois, tandis que le décès des 30% restant semble plus récent, entre un jour et deux semaines". Des éléphants en vie ont été observés très faibles, léthargiques, et certains désorientés et rencontrant des difficultés pour se déplacer, a précisé le directeur de l'ONG Michael Chase, ajoutant que mâles et femelles de tous âges semblaient concernés par cette "maladie mystérieuse".