VIDÉO - Une baleine à bosse découverte échouée au milieu de la forêt amazonienne

Un mystère encore non élucidé. Le 22 février, des habitants de l'île de Marajo au Brésil, ont découvert une baleine à bosse, échouée dans la forêt amazonienne. Inerte, sur le dos, le mammifère géant était probablement mort depuis plusieurs jours déjà. La carcasse était à plus de 15 mètres de l'océan, au milieu de la dense végétation, non loin de l'embouchure du fleuve Amazone. C'est une nuée de vautours tournoyant au dessus du cadavre qui a permis de faire cette étrange découverte.