Bretagne : les soigneurs d'Océanopolis prennent en charge les phoques gris

Depuis des années, la Bretagne a décidé de mettre en place un système de protection des phoques gris. Il ne s'agit pas seulement de les préserver des hommes, mais aussi des dangers naturels, avec un effet très positif sur les populations. Ils sont aujourd'hui quatre fois plus nombreux qu'il y a 20 ans. C'est le fruit du travail des soigneurs d'Océanopolis et des sensibilisations du grand public désormais conscient de la fragilité de cette espèce protégée.



