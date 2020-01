VIDÉO - "C'est un endroit mythique, où aucun avion ne peut aller" : Michel Izard raconte son incroyable expédition en Terres Australes

"Ce sont des endroits mythiques qui ont été découverts seulement à la fin du XVIIIe siècle", nous raconte Michel Izard à propos des îles Kerguelen, Crozet et autre Nouvelle-Amsterdam. "A l’époque, on pensait qu’il existait un continent austral habité par d’autres civilisations. Et puis finalement on a découvert des terres battues par les vents, frappées par les vagues. Des endroits où ne vivent que des animaux." "Quand on est dans ces îles, on est au milieu d'une nature sauvage, intacte, qui vous saute à la gueule".

On les entend, on les voit… Et on les sent ! - Michel Izard au sujet des manchots

Sur place, l’équipe de TF1 a notamment immortalisé le quotidien des colonies de manchots royaux qui résident là par centaines de milliers. "Avant même de les voir, on commence à les entendre", sourit Michel Izard. "Parce que ça piaille, c’est une cacophonie, ou plutôt une symphonie où les parents et les enfants s’appellent pour se reconnaître. On les entend, on les voit… Et on les sent !".

Et alors, ils sont sympas les manchots ? "Ce qu’il y a d’extraordinaire et de très surprenant, c’est que ces animaux n’ont pas de prédateurs à terre depuis qu’ils sont là, depuis des millions d’années", observe notre reporter. "Si bien qu’ils ne sentent aucun danger. Si on est gentil avec eux, si on ne les effraie pas, leur vie continue comme si de rien n’était !".