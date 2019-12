Calanques : l’astragale menacée

L'astragale est l'une des seules plantes qui résistent aux sels, aux embruns et aux brûlures du soleil. Mais elle n'arrive plus à renaître dans son milieu naturel. Alors, pour préserver cette espèce très rare et protégée, une opération de replantage a eu lieu au bord de la Méditerranée dans le Parc national des Calanques. Les scientifiques ont pour mission de planter 3 000 pieds.



