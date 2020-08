Californie : des incendies géants toujours incontrôlables

Plus de 500 000 hectares sont déjà partis en fumée sur toute la Californie, c'est 46 fois la superficie de la ville de Paris. 14 000 pompiers y sont mobilisés, et leur travail devrait durer encore plusieurs semaines. Juste après leur départ, les flammes reprennent de plus belles, encore et toujours. Les hélicoptères bombardiers d'eau se relayent pour atteindre les zones inaccessibles. Mais les 2 500 litres lâchées à chaque passage ressemblent à une goutte d'eau face à des incendies d'une telle ampleur.



