Ces deux entreprises ont trouvé une solution contre la pollution aux masques jetables

À Châtellerault, les masques chirurgicaux sont récoltés par Plaxtil, une entreprise spécialisée dans le recyclage. Une fois récoltés, ils sont mis en quarantaine, broyés et placés dans une machine qui tue toutes traces de virus. Le plastique recyclé est ensuite utilisé pour fabriquer des visières de protection.Les masques chirurgicaux, laissés dans la nature, finissent souvent dans la mer. Or ils mettent 400 ans à se dégrader. Voilà pourquoi il faut les recycler.



Et si la solution était de confectionner des masques biodégradables ? C'est le pari de l'usine Géochanvre basée dans l'Yonne. D'ordinaire, les salariés fabriquent des toiles de chanvre pour les potagers. Elles ont d'excellentes vertus filtrantes, d'où l'idée de créer un masque. Il a été très vite homologué. Vendu à 85 centimes, le masque écolo connaît déjà un vrai succès. Sa durée de vie est de quatre heures. Une fois utilisé, vous pouvez le jeter dans un compost ou même directement dans le jardin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.